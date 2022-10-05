Украинские защитники подняли сине-желтые флаги еще в нескольких поселках Донецкой и Луганской области
Украинские воины продолжают героически освобождать украинские земли от оккупации. Сегодня украинские флаги взвились в поселках Ямполь и Терны на Донетчине и Грековка, Макеевка – на Луганщине.
Освобождены Ямполь и Терны
Увольнение поселка Ямполь предварительно подтвердил президент Владимир Зеленский. 24 канал собрал актуальную информацию об освобождении территорий в Луганской и Донбассе.
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Бойцы 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" в честь погибших собратьев подняли украинские флаги над Ямполем и Тернами Донецкой области.
Поднятие украинского флага над Ямполем: видео
Отметим, что поселок городского типа Ямполь расположен в Лиманской городской общине Донецкой области. Во время полномасштабного вторжения России в Украину 29 апреля вражеским войскам удалось его захватить.
Установка сине-желтого над Тернами: видео
Кому посвящено торжественное поднятие флага над деоккупированным Ямполем.
Во время штурма населенного пункта Ямполь на Донетчине погибли смертью героев командир роты Николай Озеров (позывной "Крым") и пулеметчик Владислав Стасов (позывной "Динамо").
Подполковник, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Озеров лично повел свою роту на первый штурм Ямполя и погиб в результате тяжелого ранения, спасая своего собрата. Пулеметчик роты, 23-летний Владислав Стасов, погиб от пули снайпера.
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Где расположены освобожденные поселки на карте:
Деоккупированные Грековцы и Макеевка
Также сегодня стало известно об освобождении поселков в Луганской области - Грековке и Макеевке. Об этом свидетельствуют данные карты Deepstate.
ВСУ уволили Макеевку / Скриншот Deepstate
Деокупация Луганщины начата
- К слову, сегодня глава Луганской ОВ Сергей Гайдай заявил, что о начале деоккупации Луганщины уже можно говорить официально.
- Он сообщил об освобождении нескольких населенных пунктов от российских захватчиков. По его словам, сами оккупанты тоже понимают, что контрнаступление ВСУ им просто так не миновать.
- Также Гайдай обратился к жителям области и попросил не спешить сразу возвращаться в свои дома, поскольку это может быть опасно. Сначала нужно провести разминирование территорий.