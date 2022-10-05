В освобожденном Лимане нашли более 50 свежих захоронений с гражданскими, – СМИ

1 октября защитники Украины подняли голубовато-желтый флаг над Лиманом. После этого в городе нашли массовое захоронение местных жителей.

Так, в Донецкой области нашли более 50 захоронений с гражданскими. Над некоторыми из них есть таблички с именами, а над некоторыми только номера.

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Захоронение в Лимане

После деоккупации населенного пункта стало известно, что россияне заставляли людей, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими военными, собирать тела погибших для перезахоронения. Делали это в траншеях, которые сами выкапывали.

Так, один из местных жителей, которого оккупанты тоже принуждали к этим работам, рассказал, что не все похороненные люди идентифицированы, ведь их тела могли долго лежать на улицах. Также погибших в результате обстрелов иногда хоронили их соседи.

Более того, россияне во время отступления не пытались забрать тела своих мертвых "собратьев". Забирали только раненых.

Массовое захоронение в городе / Фото "Громадське"

Освобождение Лимана: что известно

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