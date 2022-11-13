ВСУ освободили село Макеевка в Луганской области: показываем на карте

Украинские герои по состоянию на вечер 13 ноября освободили село Макеевка на Луганщине. Населенный пункт с Луганском разделяют 148 километров.

Новость об освобождении села подтвердили в Луганской области. Там заявили, что населенный пункт переходит в "синюю зону".

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Новости с фронта Луганщины: село Макеевка, что в Краснореченской поселковой общине Сватовского района, переходит в"синюю зону". Украинские военные восстановили контроль над населенным пунктом,

- говорится в сообщении.

ВСУ освободили Макеевку на Луганщине: показываем на карте

Украинские воины идут вперед и освобождают украинские города и села. Всю Луганскую область непременно освободят от российских захватчиков.