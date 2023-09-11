Под Бахмутом ВСУ освободили уже 49 квадратов, а на Юге – еще 1,5 квадрата, – Минобороны

Мощное контрнаступление Вооруженных Сил Украины продолжается. В течение прошлой недели наши защитники освободили 2 квадратных километра на Бахмутском направлении.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, информирует 24 Канал. По ее словам, по состоянию на сегодняшний день под Бахмутом уже освобождены 49 квадратных километров.

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Какая ситуация на фронте

Как рассказала Маляр, ВСУ в течение прошлой недели освободили 2 квадратных километра на Бахмутском направлении.

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За прошедшую неделю освобожденная территория на Бахмутском направлении составила около 2 квадратных километров,

– заявила она.

Маляр подчеркнула, что за время контрнаступления ВСУ под Бахмутом на сегодняшний день освобождено уже 49 квадратных километров.

Кроме этого, ВСУ в течение прошлой недели освободили 1,5 квадратных километров на Юге. Маляр отметила, что украинские войска сталкиваются с серьезными препятствиями со стороны врага, но уже "кое-где прорвана первая линия обороны россиян" и "наши войска двигаются дальше".

"Есть продвижение, определенные успехи. За прошедшую неделю у нас на Юге 1,5 квадратных километров освобождены", – добавила заместитель министра обороны.

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