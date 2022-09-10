ВСУ в окрестностях Лисичанска, – Гайдай

Сергей Гайдай заявил, что Вооруженные Силы Украины уже находятся на окраинах Лисичанска. Вышли из города наши защитники буквально 3 июля.

Соответствующую информацию 10 сентября сообщил глава Луганской ОВА. Также отметил, что будет много работы во время восстановления города.

Заметьте Оккупированный, но непокоренный: история Лисичанская

ВСУ уже в окрестностях Лисичанска

Лисичанск… Великолепный украинский город. Ох и роботы будет по восстановлению,

– лаконично написал Гайдай.

