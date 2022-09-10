ВСУ в окрестностях Лисичанска, – Гайдай
10 сентября 2022 , 16:39Читати новину українською
Сергей Гайдай заявил, что Вооруженные Силы Украины уже находятся на окраинах Лисичанска. Вышли из города наши защитники буквально 3 июля.
Соответствующую информацию 10 сентября сообщил глава Луганской ОВА. Также отметил, что будет много работы во время восстановления города.
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ВСУ уже в окрестностях Лисичанска
Лисичанск… Великолепный украинский город. Ох и роботы будет по восстановлению,
– лаконично написал Гайдай.