ВСУ в течение суток уничтожили более четырех российских рот на Таврическом направлении
Источник:Командующий Тарнавский
У оккупантов, которые приперлись в Украину с оружием в руках, горит земля под ногами – они несут безумные потери. В частности, за последние сутки потери врага на Таврическом направлении убитыми и ранеными составили более четырех рот.
Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
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За сутки – почти 2 тысячи огневых задач
По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", только за последние сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны выполнили 1829 огневых задач. И все это произошло на Таврическом направлении.
В результате потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот. Однако кроме этого оккупанты понесли большие потери и в технике. Воинам Украины удалось уничтожить и повредить 77 единиц военной техники противника. Речь, в частности, о:
- вертолете Ка-52,
- 24 танках,
- 12 единицах БМП,
- 5 ББМ,
- 3 МТЛБ,
- 2 БТР,
- 2 БПЛА "Орлан-10",
- БПЛА "Zala",
- противотанковом ракетном комплексе "Штурм-С".
Более того, благодаря точной работе ВСУ на этом направлении было также уничтожено 12 мест хранения боеприпасов россиян.
Каждые сутки для россиян превращаются в ад. Наши воины мастерски уничтожают врага,
– подчеркнул Александр Тарнавский.
Также он поделился свежим видео сокрушительной работы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
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Еще 650 новеньких "Лад" ждут своих хозяев
Всего на утро 18 июня Вооруженные силы Украины ликвидировали 219 820 человек личного состава врага. При этом только за последние сутки к праотцам отправились 650 оккупантов.
Что касается техники страны-террориста, то с начала полномасштабного вторжения России из нее около 29 тысяч единиц превратились в металлолом. При этом за последние сутки были уничтожены:
- 7 танков (всего 3984 единицы),
- 23 боевые бронированные машины (7729),
- 13 артиллерийских систем (3847),
- 1 РСЗО (610),
- 2 вертолета (304),
- 7 БПЛА оперативно-тактического уровня (3371),
- 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6571),
- 2 единицы специальной техники (522).
Потери России по состоянию на 18 июня / Инфографика Генштаба ВСУ
Стоит отметить, что утром воскресенья, 18 июня, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что за минувшие сутки и начало текущих наши воины уничтожили два российских ударных вертолета Ка-52. Также удалось сбить 4 иранских дрона-камикадзе "Shahed-136/131", один "Ланцет", 7 вражеских разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" и "Supercam".