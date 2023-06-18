ВСУ в течение суток уничтожили более четырех российских рот на Таврическом направлении

У оккупантов, которые приперлись в Украину с оружием в руках, горит земля под ногами – они несут безумные потери. В частности, за последние сутки потери врага на Таврическом направлении убитыми и ранеными составили более четырех рот.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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За сутки – почти 2 тысячи огневых задач

По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", только за последние сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны выполнили 1829 огневых задач. И все это произошло на Таврическом направлении.

В результате потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот. Однако кроме этого оккупанты понесли большие потери и в технике. Воинам Украины удалось уничтожить и повредить 77 единиц военной техники противника. Речь, в частности, о:

вертолете Ка-52,

24 танках,

12 единицах БМП,

5 ББМ,

3 МТЛБ,

2 БТР,

2 БПЛА "Орлан-10",

БПЛА "Zala",

противотанковом ракетном комплексе "Штурм-С".

Более того, благодаря точной работе ВСУ на этом направлении было также уничтожено 12 мест хранения боеприпасов россиян.

Каждые сутки для россиян превращаются в ад. Наши воины мастерски уничтожают врага,

– подчеркнул Александр Тарнавский.

Также он поделился свежим видео сокрушительной работы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

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Еще 650 новеньких "Лад" ждут своих хозяев

Всего на утро 18 июня Вооруженные силы Украины ликвидировали 219 820 человек личного состава врага. При этом только за последние сутки к праотцам отправились 650 оккупантов.

Что касается техники страны-террориста, то с начала полномасштабного вторжения России из нее около 29 тысяч единиц превратились в металлолом. При этом за последние сутки были уничтожены:

7 танков (всего 3984 единицы),

23 боевые бронированные машины (7729),

13 артиллерийских систем (3847),

1 РСЗО (610),

2 вертолета (304),

7 БПЛА оперативно-тактического уровня (3371),

14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6571),

2 единицы специальной техники (522).



Потери России по состоянию на 18 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

Стоит отметить, что утром воскресенья, 18 июня, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что за минувшие сутки и начало текущих наши воины уничтожили два российских ударных вертолета Ка-52. Также удалось сбить 4 иранских дрона-камикадзе "Shahed-136/131", один "Ланцет", 7 вражеских разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" и "Supercam".