ВСУ ведут активные боевые действия на участке фронта протяженностью более 1170 километров, - Сырский

По словам главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сирского, самая сложная ситуация сейчас наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях.

Россияне также значительно усилили интенсивность наступательных действий на Краматорском, Торецком и Времеевском направлениях и пытаются прорвать украинскую оборону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Какова ситуация на фронте

17 декабря на заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей Александр Сырский заявил, что сейчас основные усилия украинских военных направлены на то, чтобы удержать занятые позиции и истощить россиян. По словам главнокомандующего ВСУ, такие действия помогут создать условия для дальнейшего освобождения оккупированных территорий.

Он добавил, что напряженная, но контролируемая ситуация наблюдается на юге Украины. На Ореховском и Приднепровском направлениях российская армия проводит наступательные действия низкой интенсивности.

Сырский также упомянул о Курском направлении и отметил, что там Россия активно применяет подразделения армии Северной Кореи и уже третьи сутки проводит активные наступательные действия. По словам главнокомандующего ВСУ, северокорейские наемники понесли значительные потери.

Ранее Сырский рассказал о Покровском направлении и заявил, что там ситуация остается напряженной. Он добавил, что уже несколько месяцев это направление является одним из самых сложных и в Силах обороны просчитывают все возможные варианты дальнейших действий российской армии по нему.