ВМС и ГУР провели успешную спецоперацию и вернули домой двух украинских десантников

Военно-морские силы вместе с разведкой вернули на подконтрольную Украине территорию двух украинских десантников. Бойцы с начала полномасштабного вторжения вынуждены были находиться на оккупированных территориях.

Ведь в начале полномасштабной войны они участвовали в боях и были тяжело ранены. Именно поэтому военные не смогли вернуться на подконтрольные Украине территории.

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Что известно о наших десантниках

В Военно-морских силах ВСУ рассказали, что бойцы с начала полномасштабного вторжения находятся на временно оккупированной территории. Ведь десантники там воевали, получили тяжелые ранения и не смогли самостоятельно выйти на подконтрольную Украине территорию.

Все это время они находились в нелегальном положении и успешно скрывались, благодаря местным жителям,

– рассказали в ВМС ВСУ.

Однако управление разведки Военно-морских сил ВСУ несколько недель назад из оперативных источников узнало об этих двух военнослужащих Десантно-штурмовых войск.

Именно поэтому военные приняли решение провести специальную операцию – спасти и эвакуировать военнослужащих. Военно-морские силы объяснили, что:

выполнить ее поручили спецподразделению Военно-морских сил "Ангелы";

в сжатые сроки подготовили план эвакуации;

к реализации плана привлекли командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, подразделения которого занимались огневым прикрытием во время выхода группы.

Благодаря совместным усилиям на днях двух военнослужащих, которые более полутора лет находились на оккупированной территории, удалось вывести на подконтрольную Украине территорию,

– заявили в Военно-морских силах.

Там поблагодарили побратимов из разведки и Десантно-штурмовых войск Украины за участие и помощь.

"Каждая жизнь важна", – отметили бойцы.

Десантники вернулись в Украину: смотрите видео

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