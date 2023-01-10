Угроза для россиян: военный обозреватель сказал, как освобождение Кременной поможет ВСУ
Вооруженные Силы Украины уже приблизились к окрестностям города Кременная Луганской области. Однако в силу определенных обстоятельств решительное наступление ВСУ на город откладывается.
Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, возле Кременной продолжаются тяжелые бои.
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Что сдерживает ВСУ от наступления на Кременную
Россияне любой ценой пытаются остановить украинских защитников. Для этого российские оккупанты продолжают перебрасывать дополнительные подразделения к Кременной.
"Враг собрал на этом направлении невероятное количество подразделений. Именно это мешает нам сделать решающий шаг к тому, чтобы освободить Кременную", – сказал Попович.
Денис Попович рассказал о перспективах освобождения Кременной: смотрите видео
Какие возможности ВСУ получат после освобождения Кременной
Он добавил, что оккупанты всеми силами пытаются удержать город.
Россияне прекрасно понимают, чем им грозит потеря Кременной. То есть для них это будет потерей, а для нас – освобождением,
– сказал Попович.
По словам военного обозревателя, деоккупация Кременной откроет большие возможности для Вооруженных Сил Украины.
- Во-первых, украинские бойцы получат выход на Рубежное, Северодонецк и Лисичанск.
- Во-вторых, это повысит шансы ВСУ остановить наступательные потуги российской армии у Бахмута.
Как отметил Попович, сейчас военное командование вынуждено проводить маневры с украинскими резервами, перебрасывая их между Луганским и Донецким направлениями. Однако из-за того количества войск, которое враг сконцентрировал возле Кременной, пока о решительном наступлении на город речь не идет.
Ситуация возле Кременной: главное
- Силы обороны продолжают отвоевывать Луганщину. Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, для россиян сейчас главная цель – удержать Кременную. Ведь если оккупанты потеряют город, то их фланги могут открыться, и тогда будет разбита вся группировка врага, постоянно штурмующая Бахмут.
- В разведке Минобороны Великобритании отметили, что в течение последних 3 недель боевые действия вокруг Кременной сосредотачивались на густо покрытой лесом местности к западу от города.
- По информации британской разведки, российское командование, вероятнее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского направления, которое россияне считают ключевым для обеспечения любого будущего наступления с целью оккупации остальной части Донецкой области.
- Военный эксперт Петр Черник подчеркнул, что город для россиян стратегически важен. По словам Черника, освобождение Кременной даст возможность деоккупировать всю Луганскую область.