237 снарядов за 40 минут прилетело, а мы только 5 выпустили, – оккупант о ситуации на Юге

Украинские воины продолжают выбивать российских захватчиков из Херсонской области. В населенные пункты возвращают сине-желтые флаги. Тем временем военные "второй армии мира" плачут, что не могут дать достойный ответ.

Один из оккупантов жалуется на успешное контрнаступление ВСУ в Херсонской области. По его словам, 13 сентября наши воины выпустили по врагу более 200 снарядов. Захватчики выстрелили лишь несколько раз.

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Массовый удар украинских воинов в Херсонской области

14 сентября российский военный Руслан Касумов рассказал о ситуации на поле бои в Херсонской области своему брату и жене. Захватчик жаловался на сильнейшие атаки украинских защитников.

Вечером 13 сентября, по словам Касумова, в Давидовом Броде наши воины всего за сорок минут ударили по противнику 237 раз. Стреляли всем: от танков до HIMARS. Российская армия ответила 5 выстрелами.

Российские военные рассказывают об успехах ВСУ в Херсонской области: смотрите видео

Также Касумов рассказал, что из-за наступления ВСУ скрывался с четырьмя собратьями в подвале "как мыши". Когда вышли оттуда, поблизости прилетела украинская мина. Ударила якобы в 10 метрах от врагов. Касумов уверяет, что от ранений спасло заграждение.

Хорошо, что забор железный, такой крепкий перед нами был. Вот перед ним ударило. Забор снесло, осколки и забор к нам отбросило. В ушах звенит, в глазах все слито. Я ох**л,

– подчеркнул российский военный.

От контрнаступления наших воинов шокирован и брат Касумова – Марат. Он, вероятно, тоже военный. Делится, что украинцы уничтожают врага каждый день. Среди убитых и старшина, которого украинские защитники оставили без головы.

Результаты контрнаступления ВСУ в Херсонской области

В селе Нововоскресенское вывесили украинский флаг.

По утру 5 октября украинские защитники продвинулись в некоторых местах региона на 10 – 20 километров.

Вечером 4 октября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что ВСУ деоккупировали еще 8 населенных пунктов Херсонской области. В частности, Любимовку, Крещеновку, Золотую Балку, Беляевку, Украинку, Большую и Малую Александровки, а еще село Давыдов Брод (именно о нем и рассказывал российский военный).

После деоккупации нашим воинам приходится разминировать украинские объекты инфраструктуры и частные помещения.

В американском Институте изучения войны заявили, что ВСУ имеют значительные успехи в Херсонской области. В то же время, наступают и в Харьковской и Луганской областях.

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