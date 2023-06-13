ВСУ выравнивают фронт, а у врага минус еще один топ-генерал: сводка с фронта от Свитана

Силы обороны Украины уверенно продвигаются и деоккупируют наши территории. Они эффективно работают над выравниванием линии фронта. В то же время российские захватчики продолжают нести потери.

Более того, погибают не только рядовые российские воины, но и их командование. А это оказывает влияние на ситуацию на фронте. Как именно – объяснил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан в своей ежедневной сводке с фронта на 24 Канале.

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ВСУ выравнивают фронт

Город-крепость Бахмут потерял значение для россиян после того, как ВСУ "срезали" Изюмское выступление и убрали вражескую группировку над Славянском. Следовательно, не осталось никакого смысла оккупантам идти в сторону Славянска, Краматорска и Дружковки. Это движение стало "информационным котлом", в которое Евгений Пригожин сам загнал войско страны-агрессора.

В то же время, наши бойцы продолжают "срезать" выступление под Большой Новоселкой. Таким образом ВСУ смогут выровнять фронт. Взамен россиянам может остаться только отойти на высоты к Попасной.

Скорее всего, россияне это и будут делать – либо сами, либо под нашим давлением. Однако Бахмутско-соледарское выступление будет срезано как и в районе Великой Новоселки,

– предположил военный эксперт.

Кроме того, ВСУ быстро работают над этим вопросом в районе Бахмута. Однако в районе Великой Новоселки наши защитники освобождают больше населенных пунктов. По мнению Свитана, перспектив на Бахмутском направлении больше, поскольку движение здесь началось на несколько недель раньше.

Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

У россиян провисают фланги

Свитан предположил, что оккупанты уже готовы полностью отдать выступление в районе Великой Новоселки, потому что понимают, что у них нет выбора. Так, западный и восточный фланги врага уже провисают. А дальше захватчики могут прятаться в Старомлиновке.

"В Старомлиновке могут идти такие же бои, как в районе Орехового. Наши командиры поставили правильные задачи – "срезать" выступления в районе Бахмута и Старомлиновки", – сказал полковник запаса ВСУ.

Россияне укрепились в Старомлиновке для того, чтобы одновременно контролировать Угледарское и Гуляйпольское направления. Враг построил здесь серьезную линию обороны.

Кроме того, оккупанты имеют укрепрайон в оккупированном Токмаке. По мнению военного эксперта, штурмовать населённый пункт будет сложно, поэтому его можно попытаться обойти.

Минус еще один российский генерал

На оккупированных территориях участился "хлопок". Беспокойно стало даже в командных пунктах врага, находящихся на глубине. Так, ударом по одному из таких пунктов ликвидировали российского генерал-майора Сергея Горячева. Скорее всего, его устранили вместе со штабом.

Сейчас подобных действий будет много. Россиянам приходится подтягивать командные штабы поближе к линиям фронта, они попадают под наши системы дальнего поражения. Кроме того, хорошо работает разведка,

– отметил Свитан.

Союзники нашего государства также делятся информацией, а у них есть серьезные мониторинговые группы, которые могут отслеживать движения высшего командного состава врага. Так что в комплексе это дает то, что мы видим столь мощное "минусирование" российских генералов.

Уничтожение военного командования разрушает военную вертикаль власти в оккупационном войске. Как следствие это замедляет принятие решений врагом, ведь рядовые солдаты не научены решать самостоятельно.

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