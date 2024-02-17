К чему приведет потеря Авдеевки: военный эксперт оценил значение города для фронта

Вследствие мощного натиска российских войск и недостатка оружия, в частности из-за торможения выделения средств в США, было принято решение об отходе Сил обороны из Авдеевки. Российские пропагандисты утверждали, что город якобы важнейший стратегический населенный пункт.

Именно поэтому оккупанты с такой мощью пытались захватить Авдеевку, в частности, чтобы Владимир Путин использовал "победу" в своей избирательной кампании. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ и военный эксперт Алексей Гетьман помог 24 Каналу разобраться, действительно ли потеря города является критической для фронта.

Важно Украинские подразделения вывели из Авдеевки: что происходит на одном из самых тяжелых направлений

К чему приведет потеря Авдеевки

Майор запаса ВСУ разделяет мнение американского Института изучения войны, который еще осенью сделал аналитический вывод о том, что даже потеря Авдеевки к стратегическим изменениям на фронте не приведет. Это будет тактическая неудача для украинских войск и тактический успех со стороны россиян. Однако линия фронта не "посыплется" и провала не будет.

Любой квадратный метр своей территории жалко терять, но стратегически это ничего не изменит. Россияне будут говорить, что чуть не выиграли войну, – и это было ожидаемо. Они пытались еще с 10 октября и до 14 декабря 2023 года захватить Авдеевку, когда была пресс-конференция Путина и он официально сообщил, что будет баллотироваться,

– сказал военный эксперт.

Затем оккупанты установили новый дедлайн – до начала марта взять Авдеевку, чтобы за несколько недель до выборов (15 – 17 марта) получить какие-то победные реляции на поле боя. Сейчас российские пропагандистские каналы начнут чрезвычайно мощно раскручивать эту тему. Они будут рассказывать, что "мы такие молодцы, мы всех победили".

О безумных потерях врага

Захват Авдеевки с таким количеством жертв с российской стороны точно не военная подоплека, а гарантированно политическая. Скорее всего, Кремль отдал приказ, чтобы людей не жалели и достигли цели любой ценой. В конце концов, фраза "любой ценой" присуща россиянам. В то же время у нас такого нет. Украина ценит каждого военнослужащего.

При штурме Авдеевки, начиная с 10 октября и до 16 февраля, оккупанты потеряли больше людей, чем Советский Союз потерял во время войны в Афганистане. То есть за 10 лет СССР потерял примерно 14,5 тысячи солдат, а у россиян за 4 месяца под Авдеевкой от украинских пуль погибло не менее 17 тысяч человек. Потери даже больше, чем были под Бахмутом.

На каждые 42 сантиметра Бахмута была положена одна жизнь российского военнослужащего. Такие данные будут вскоре и об Авдеевке. Это будет уже не 42 сантиметра, а где-то 15 – 20 сантиметров,

– предположил Гетьман.

Насколько противнику будет легко закрепиться

Авдеевка сейчас похожа на Марьинку – уничтоженные здания, разруха и выжженная местность. Российским захватчикам будет сложно держать оборону в разрушенном городе. Даже в поле построить фортификационные сооружения проще.

"Россиянам тоже будет не сладко, когда мы будем освобождать Авдеевку. Впрочем, прямо сейчас мы точно не будем этого делать. Надо отойти, привести в порядок оружие, людей. Дать время бойцам, которые несколько месяцев непрерывно вели боевые действия, на восстановление. Потому что когда мы говорим слово "отдых", то почему-то у некоторых складывается впечатление, что это какие-то поездки на Мальдивы или Канары, купаться и загорать под солнцем. Это совсем не так", – подчеркнул ветеран.

Остановятся ли россияне на Авдеевке

Украинские военные, отойдя из Авдеевки, стабилизируют линию фронта. Если оккупанты захотят наступать, они понесут серьезные потери в технике и личном составе. Однако даже на 15 – 20 километров россияне не будут продвигаться, потому что там нет населенных пунктов, которые можно подать как "победу".

Они будут пытаться штурмовать. Будут класть так же большое количество живой силы. До 15 марта точно не успеют ничего сделать, а им надо именно до выборов. Поэтому дальше Авдеевки россияне двигаться не станут, по крайней мере до конца марта,

– отметил майор запаса ВСУ.

Как россияне будут действовать дальше

Часто звучат вопросы "а где план на войну?". Однако война – не предприятие, на котором можно спланировать производство тех или иных товаров. Никто точно не знает, сколько сил россияне могут мобилизовать, какие будут направления главного удара и прочее. Даже погоду на год невозможно спрогнозировать, не говоря уже о боевых действиях.

Что будет дальше? Россияне могут мобилизовать дополнительные силы. Только после этого можно ожидать, что они будут пытаться атаковать по всей линии фронта, пытаясь где-то прорвать линию фронта, чтобы сделать какие-то существенные продвижения,

– отметил Алексей Гетьман.

Вероятнее всего, российские военные будут атаковать на многих направлениях, активно перемещая войска на тот участок, где увидят определенный успех. Штурмы непосредственно будут происходить после дополнительной мобилизации, которая должна закончиться летом.

Допустим, Россия "выдохнется" к марту с точки зрения оружия, военных и политической подоплеки. Поскольку уже не нужно будет напрягаться, потому что выборы в стране-агрессоре закончатся. Россияне могут начать наступательные действия даже не летом, а будут ждать президентских выборов в США.

ВСУ отступили из Авдеевки: коротко