Не было никакой паники, бегства или оцепления, – ВСУ рассказали детали о выходе из Соледара
Украинские военные официально вышли из города Соледар в Донецкой области. Украинские Силы обороны отошли, чтобы сохранить жизнь личного состава.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона сообщили, что украинские силы организованно вышли из Соледара и заняли заранее подготовленные рубежи обороны.
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Украинские военные вышли из Соледара под прикрытием
Он подчеркнул, что украинские воины вышли не хаотично, а организованно, под прикрытием и максимально скрытно.
Не было никакой паники, не было никакого бегства, не было никакого окружения. Не было массового взятия в плен,
– сказал Череватый.
При этом он отметил, что в районе Соледара в дальнейшем идут жестокие бои. Только за минувшие сутки в районе Соледара было 85 обстрелов и 8 боевых столкновений.
Бахмутское направление остается одной из самых горячих точек фронта. Постоянно ведутся бои вблизи Соледара в таких населенных пунктах: Спорное, Верхнекаменское, Раздолевка, Бахмут, Благодатное, Клещиевка.
Череватый подчеркнул, что наши воины держат удар врага и выровняли линию обороны. За предыдущие сутки на Бахмутском направлении россияне нанесли 199 обстрелов из разных типов вооружения.
Что известно об выходе Сил обороны из Соледара
- В последние несколько недель вокруг Соледара шли ожесточенные и кровопролитные бои. Русские наступали очень большими силами, несмотря на значимые потери.
- 25 января стало известно, что Силы обороны официально отошли от Соледара, чтобы сохранить жизнь личного состава. По словам Череватого, враг понес огромные потери в личном составе, сравнимые с потерями агрессора в двух чеченских войнах.
- Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов заявил, что выход из Соледара не будет иметь серьезных последствий. Он подчеркнул, что удерживать маленький кусок территории нецелесообразно с точки зрения наших потерь.
- В ВСУ информировали, что наши воины держат оккупантов у Соледара и Бахмута под огневым контролем и истощают ресурсы и инициативы захватчиков.