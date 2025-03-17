Вышли из Суджи, но операция продолжается: какая главная цель ВСУ на Курщине

Украинские военные вышли из Суджи, но операция в Курской области продолжается. Защитники заняли высоты недалеко от границы, чтобы не дать врагу атаковать Сумщину и перенести наступление на ее территорию.

Российские войска совместно с северокорейскими солдатами пытаются вытеснить ВСУ пытаются вытеснить ВСУ, атакуя с флангов. Такой информацией с 24 Каналом поделился военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что на Сумщине есть укрепленные позиции.

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На каких позициях находятся ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский и главком Александр Сырский сообщили, что операция на территории Курской области продолжается. По отступлению, было много манипуляций и российских вбросов. Например, распространялись слухи об окружении украинских войск, перерезанную логистику и "страшные сценарии", о которых говорил диктатор Владимир Путин.

Однако, как отметил министр обороны Украины Руслан Умеров, украинские войска действительно отошли из Суджи на определенные позиции, в частности на высоты в Курской области, неподалеку Сумщины. Они контролируются украинскими войсками, которые продолжают уничтожать врага.

Какая цель ВСУ на Курщине

Основная цель – не позволить российским войскам атаковать Сумщину и перенести наступление на ее территорию. Операция ВСУ позволяет минимизировать угрозы для Сумской области и наносить удары по врагу, не допуская вторжения в Украину.

Российские войска совместно с силами КНДР пытаются вытеснить украинские войска с высот, атакуя с флангов и пытаясь прорвать тыл и логистику,

– пояснил Александр Мусиенко.

Однако эти попытки пока блокируются, и украинские силы успешно удерживают позиции. Несколько удалось приостановить наступательный темп российских войск, который сначала выглядел стремительным. Благодаря этому Россия не смогла непосредственно перейти на территорию Сумщины. Операция по сдерживанию продолжается и дает положительные результаты.

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О достижениях украинских военных

Одним из серьезных достижений Курской операции является то, что удалось, приостановить врага на Востоке, а на некоторых участках даже остановить и стабилизировать ситуацию на фронте. Сейчас украинские силы сковывают значительную вражескую группировку.

Зато российское командование рассматривает возможность перенаправления своих наступательных действий на Харьковщину и Сумщину, но пока принимаются активные меры для того, чтобы этого не произошло. Известно, что враг еще раньше планировал прорыв через пограничные пункты, однако эти атаки были отбиты.

Сейчас же операция по сдерживанию работает над предотвращением реализации этих сценариев, о которых мы знаем и понимаем, и которые известны нашему командованию. Это делается для того, чтобы российские войска не смогли быстро зайти на территорию Украины,

– подчеркнул военнослужащий.

На сегодня укрепленные позиции есть как на Сумщине, так и на Харьковщине, а также на приграничных участках для сдерживания врага. Они достаточно прочные, чтобы остановить противника и стабилизировать линию фронта.

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