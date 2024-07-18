Осталось только название: есть ли угроза продвижения россиян после выхода ВСУ из Урожайного

В ОСУВ "Хортица" сообщили, что Вооруженные Силы вышли из села Урожайное, что в Донецкой области. Населенный пункт полностью разрушили российские оккупанты, поэтому находиться там не было возможности.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 каналу, что в Урожайном сейчас есть только кучи кирпича, стекла, разбитого фундамента. Из-за мощных обстрелов никаких инженерных фортификаций не осталось.

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Россия провела мгновенную операцию

"От населенного пункта Урожайное осталось только название. Российская авиация и артиллерия системно и методично уничтожила все здания на территории села", – подчеркнул Владислав Селезнев.

Для того, чтобы провести фланговые атаки на наших защитников, которые держали рубежи на севере населенного пункта, враг привлек мотоциклетную технику. В рамках этой достаточно мгновенной и неожиданной для наших военных операции, оккупанты смогли завладеть инициативой.

Далее к делу присоединилась бронированная техника противника и наши Силы обороны, под давлением вражеских средств, были вынуждены подойти на другие, заранее подготовленные позиции,

– рассказал военный эксперт.

По его словам, держаться на севере Урожайного было негде. Там все разрушено вдребезги, поэтому решение об отводе войск было рациональным.

Ситуация возле Урожайного: смотрите на карте

Чего ждать дальше

После выхода из Урожайного есть определенная угроза тем рубежам и позициям, на которых сейчас находятся украинские военные. Враг все активнее применяет управляемые авиационные бомбы, а ни одна полевая инженерная фортификация не удержит прямого попадания КАБа.

Надо понимать, что для стабилизации ситуации на поле боя нам нужны дополнительные средства: противовоздушная и противоракетная оборона, авиационная техника, чтобы вражеские самолеты – носители КАБов держались как можно дальше,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Он добавил, что пример Урожайного или поселка Крынки, что на Херсонщине, является достаточно показательным. Мы видим, что враг использует ту же тактику, которую в свое время реализовал во время Чеченских войн.

Тогда, прежде чем заходить и захватывать населенные пункты, активно работала артиллерия, а сейчас еще и авиация. Потому что если в городах или селах еще сохранялись здания, то каждая из них могла быть огневой точкой, объектом, под защитой которого можно еще долго вести оборонительные действия.

А если все разрушено, то соответственно в таком пространстве невозможно организовать надежную оборону,

– подытожил Владислав Селезнев.