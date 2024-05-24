ВСУ взяли под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли россияне, – Зеленский
Украинские защитники взяли под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли оккупанты. Об этом в вечернем обращении 24 мая заявил Владимир Зеленский.
Президент рассказал о ситуации на поле боя, в частности, в Харьковской области. Глава государства провел в Харькове совещание по безопасности, передает 24 Канал.
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"Взяли под боевой контроль"
Зеленский отметил, что на совещании по безопасности в Харькове были доклады военных, руководителей специальных служб, областной и городской власти.
Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты,
– заявил президент.
Также он поблагодарил каждое подразделение, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта.
Смотрите также Россия бросила на Волчанск африканский корпус из бывших вагнеровцев, – разведка БританииОбратите внимание! Днем 24 мая в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны остановили российских захватчиков на Харьковском направлении. Более того, наши воины проводят контрнаступательные действия.