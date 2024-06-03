Под Волчанском ВСУ взяли в плен ориентировочно 60 россиян, – группировка войск "Хортица"
Источник:LIGA.net
Под украинским городом Волчанск, где продолжаются уличные бои, ВСУ взяли в плен десятки оккупантов. Более того, наши военные контролируют большую часть населенного пункта.
Представитель оперативно-стратегической группировки войск “Хортица” Назар Волошин рассказал журналистам, что событие произошло в воскресенье, 2 июня. В Генштабе ВСУ рассказывали 3 июня, что враг наносил авиационные удары по Волчанску.
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Что известно о взятии оккупантов в плен
Украинские защитники взяли в плен около 60 российских оккупантов под Волчанском на Харьковском направлении,
– рассказал Назар Волошин.
По его словам, по состоянию на 2 июня украинские военные контролируют ориентировочно 70% Волчанска. В городе и его окрестностях идут жестокие бои с россиянами.
Какая ситуация в Волчанске: смотрите на карте
Последние новости из Волчанска
- 3 июня представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что в Волчанске продолжаются бои.
- По его словам, продолжался бой возле Липцов. Там украинские защитники продолжают наращивать оборонительные возможности. Уже известно, что наши бойцы поразили 3 склада с боеприпасами, 1 склад горюче-смазочных материалов и 12 блиндажей российских оккупантов.
- В Генштабе ВСУ рассказали утром 3 июня, что враги на Харьковском направлении за минувшие сутки потеряли 130 человек, из них 59 – погибли, а также 40 единиц вооружений и военной техники.
- Кроме того, ВСУ уничтожили 3 российских танка, боевую бронированную машину, одну артиллерийскую систему, 14 беспилотников, 12 автомобилей, 3 единицы спецтехники, повредили 1 танк, 2 артсистемы, 2 автомобиля и 1 единицу специальной техники. Также украинские военные поразили 3 склада с боеприпасами, 1 склад горюче-смазочных материалов и 12 блиндажей оккупантов.