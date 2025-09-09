Как отметил в эфире 24 Канала военный эксперт Сергей Грабский, россияне сами помогли в том, чтобы наши военные нанесли удар. Вероятно, Украина провела атаку, используя дроны на оптоволокне.

Смотрите также Россия идет на Северск, ВСУ продвигаются под Добропольем: как изменилась линия фронта за неделю

Как делать точно не следует?

"Эта история является нетипичной, но это наглядный пример, как делать не надо. От абсолютного непрофессионализма россияне делают такие вещи и позволяют нам эффективно уничтожать свой запас противотанковых мин и транспортные объекты", – подчеркнул Сергей Грабский.

Фактически россияне "помогают" нам выполнять задачи по сдерживанию агрессии. Важно, чтобы таких ошибок не допускали украинские военные и командование. Иногда, действительно кажется, что оружие или боекомплект можно прикрыть сверху и его никто не увидит, но это не так

В сегодняшних условиях современные средства разведки позволяют наносить такие удары. Конечно, нам хочется, чтобы таких импровизированных российских складов было больше, потому что тогда мы существенно экономим свои силы и средства. Но нам самим стоит вести себя осмотрительно,

– подчеркнул военный эксперт.

Даже в военных училищах курсантов учат, что не так существенно, сколько у тебя есть взрывчатки, как то, насколько глубоко ты можешь ее заложить. Ведь если бы украинские силы отработали по этим мостам даже сотней дронов, то это бы не имело такого эффекта, как сейчас.

А главная причина – российское невежество, которое позволило разместить мины под мостом. Большая благодарность нашим воинам, которые увидели такую цель и умело по ней отработали. Скорее всего, вражеское минобороны будет пытаться всеми силами скрыть эту историю.

Это не единственные потери россиян на поле боя: