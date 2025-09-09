Як зауважив в ефірі 24 Каналу військовий експерт Сергій Грабський, росіяни самі допомогли в тому, щоб наші військові завдали удару. Ймовірно, Україна провела атаку, використовуючи дрони на оптоволокні.

Як робити точно не слід?

"Ця історія є нетиповою, але це наочний приклад, як робити не треба. Від абсолютної непрофесійності росіяни роблять такі речі й дозволяють нам ефективно знищувати свій запас протитанкових мін і транспортні об'єкти", – підкреслив Сергій Грабський.

Фактично росіяни "допомагають" нам виконувати завдання зі стримування агресії. Важливо, щоб таких помилок не допускали українські військові та командування. Інколи, справді здається, що зброю чи боєкомплект можна прикрити зверху і його ніхто не побачить, але це не так

У сьогоднішніх умовах сучасні засоби розвідки дозволяють завдавати такі удари. Звісно, нам хочеться, щоб таких імпровізованих російських складів було більше, бо тоді ми суттєво економимо свої сили й засоби. Але нам самим варто поводитися обачно,

– наголосив військовий експерт.

Навіть у військових училищах курсантів вчать, що не так суттєво, скільки у тебе є вибухівки, як те, наскільки глибоко ти можеш її закласти. Адже якби українські сили відпрацювали по цих мостах навіть сотнею дронів, то це б не мало такого ефекту, як зараз.

А головна причина – російське невігластво, яке дозволило розмістити міни під мостом. Велика подяка нашим воїнам, які побачили таку ціль та вміло по ній відпрацювали. Скоріш за все, вороже міноборони намагатиметься всіма силами приховати цю історію.

Це не єдині втрати росіян на полі бою: