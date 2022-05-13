ВСУ за 12 мая деоккупировали 6 населенных пунктов, всего – уже 1 015

Украинские военные активно выгоняют российских оккупантов из нашей страны. По состоянию на 13 мая храбрые воины освободили от врага уже 1015 населенных пунктов.

Украина никого не забудет и не только врагу, – президент

Об успехах военных рассказал президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал в обращении к украинцам за 13 мая.

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Только за минувшие сутки ВСУ удалось деоккупировать 6 населенных пунктов. В них возвращают электричество, водоснабжение, связь, транспорт и социальные услуги.

Это важно. Конечно, мы помним о каждом городе и каждой общине, которые еще находятся в оккупации. Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что постепенное освобождение Харьковской области доказывает – Украина не оставит свои территории врагу.

Смотрите обращение Владимира Зеленского к украинцам:

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