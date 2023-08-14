Продвигаться очень сложно, – в Минобороны рассказали, сколько территории освободили возле Бахмута

Российские военные пытаются остановить наступление украинских сил на Бахмутском направлении. Враг стремится восстановить утраченное положение.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона рассказал, что за прошедшую неделю на Бахмутском направлении украинскими войсками освобождены 3 квадратных километра, пишет 24 Канал.

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Основные бои шли у Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки

В общей сложности на южном фланге Бахмутского направления, как сообщила Маляр, уже освобождены 40 квадратных километров.

Там тоже очень сложно продвигаться. И за этими словами "продвинулись на столько-то квадратных километров, столько-то освобождено" на самом деле стоит очень мощная и отважная работа наших защитников на всех уровнях,

– отметила заместитель министра.

Она добавила, что говорится о тактической, оперативной и стратегической работе. По словам Маляра, штабы на Бахмутском направлении круглосуточно работают и принимают решения.

Враг в течение недели пытался вернуть утраченные позиции в районах западнее Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. Маляр отметила, что там и шли основные бои на прошлой неделе.

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