ВСУ захватили несколько российских БМП-3: новое видео с трофеями

Уже месяц украинские защитники демонстрируют преимущество над российскими войсками, захватывая все больше вражеской техники. Так, сегодня, 24 марта, наши солдаты получили несколько новых боевых машин пехоты.

Сообщается, что новый трофей добыли в борьбе военные из оперативно-тактической группировки "Восток". Они пообещали, что вскоре вражеская техника станет стрелять в бывших владельцев.

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Как оперативно-тактическая группировка "Восток" планирует использовать вражескую технику

На видео видны 2 единицы захваченной техники. Вооруженные Силы Украины планируют использовать их в боях с российскими оккупантами.

Продолжается кампания по обеспечению Вооруженных Сил Украины трофейной техникой российской армии. Несколько захваченных в бою БМП-3 рашистов скоро будут уничтожать своих предыдущих владельцев!

– написали на своей странице представители оперативно-тактической группировки "Восток".

Напомним, что это далеко не первый БМП-3, захваченный или уничтоженный украинскими войсками.

22 марта в районе ОТГ "Восток" украинские воины захватили ряд вражеской техники, в том числе 3 вражеских БМП-3.

15 марта в Луганской области одно из подразделений 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожило 3 российских танка и одну боевую машину пехоты. Вместе с техникой сгорел экипаж.

14 марта украинские защитники из сухопутных войск разгромили российскую БМП-3 (боевую машину пехоты). После удара нашей артиллерии она разлетелась на части.

ВСУ в бою захватили несколько российских БМП-3: смотрите видео