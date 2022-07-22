В ВСУ предупредили о вражеских минах на побережье из-за шторма в море

оккупанты заминировали Черное море и из-за штормовой погоды существует серьезная минная опасность. Мины могут дрейфовать к побережью, поэтому людей призывают не купаться в море.

Посещать пляжи для отдыха – опасно

О минной опасности сообщает оперативное командование "Юг". Сообщается, что из-за штормовой погоды в северо-западной части Черного моря создаются предпосылки к усилению активности движения вражеских мин.

Кстати Оккупанты активизировались в море в районе Крымского моста, – ВМС

В ОК "Юг" отметили, что мины могут дрейфовать и к берегу, из-за чего опасность отдыха в пляжной зоне слишком высока. В ВСУ подчеркнули, что вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины.

Людей призывают не использовать пляжи для отдыха, поскольку это опасно.

Украинцы становятся жертвами российских мин

Один из трагических инцидентов из-за мин оккупантов произошел 11 июня в селе Грибовка в Одесской области. Там мужчина, несмотря на запрет, пошел отдыхать на пляж с семьей. Он решил проверить глубину воды, но наткнулся на российскую мину. К сожалению, случай окончился трагедией.

15 июля сообщалось, что Одесской области в море взорвался мужчина. Игнорируя оговорку и запрет, местный житель решил поплавать в море и взорвался на мине, в результате чего ему оторвало голову.

Детали трагического инцидента рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что мужчин отмечал свой день рождения и отправился купаться в море.

Заметим, что в Одесской области нельзя купаться в море. В июне мэр Одессы Геннадий Труханов информировал, что в городе хотят открыть некоторые пляжи. Но в ГСЧС сообщили, что пляжи пока не планируют открывать из-за большого количества мин и вероятной угрозы с моря.

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