ВСУ закрепляются на Мелитопольском направлении, – генерал Тарнавский

Украинские защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Наши воины наносят агрессору значительные потери и закрепляются на занятых рубежах.

Об этом сообщил командующий ОСГВ "Таврия". Александр Тарнавский рассказал, что россияне потеряли еще более 240 бойцов.

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Украинские защитники закрепляются на занятых рубежах на Мелитопольском направлении. Кроме того, проводят разминирование и доразведку.

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 11 авиационных ударов, провели 36 боевых столкновений и совершили 610 артобстрелов. Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" выполнили 1212 огневых задач.

Общие потери врага составили 241 человек. 2 российских оккупанта сдались в плен. Уничтожена 21 единица военной техники противника. В частности, 2 танка, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы, 4 БПЛА, 4 единицы автомобильной техники. Также уничтожен один важный объект врага,

– подчеркнул Александр Тарнавский.

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