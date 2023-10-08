ВСУ закрепляются на Мелитопольском направлении, – генерал Тарнавский
Источник:Командующий Тарнавский
Украинские защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Наши воины наносят агрессору значительные потери и закрепляются на занятых рубежах.
Об этом сообщил командующий ОСГВ "Таврия". Александр Тарнавский рассказал, что россияне потеряли еще более 240 бойцов.
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Наступление ВСУ продолжается
Украинские защитники закрепляются на занятых рубежах на Мелитопольском направлении. Кроме того, проводят разминирование и доразведку.
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 11 авиационных ударов, провели 36 боевых столкновений и совершили 610 артобстрелов. Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" выполнили 1212 огневых задач.
Общие потери врага составили 241 человек. 2 российских оккупанта сдались в плен. Уничтожена 21 единица военной техники противника. В частности, 2 танка, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы, 4 БПЛА, 4 единицы автомобильной техники. Также уничтожен один важный объект врага,
– подчеркнул Александр Тарнавский.
К слову Более полтысячи оккупантов, десятки танков и другой техники: потери врага на 8 октября
Украинские воины достигли успехов возле Андреевки
- Заметим, утром в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты совершили более 20 неудачных атак в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.
- Добавили, что наши военные достигли частичного успеха северо-восточнее Андреевки Донецкой области.