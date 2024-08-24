Там взвился флаг Украины: где на карте расположена Лебедевка в Курской области

23 августа в сети появились кадры, на которых воины ВСУ вешают украинский флаг возле местной школы в поселке Лебедевка на Курщине. Этот населенный пункт расположен менее чем на расстоянии 12 километров от Суджи.

Украинские военные обнародовали видео, на котором снимают российский флаг в селе Лебедевка в Курской области.

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Где расположена Лебедевка

Лебедевка – село в Суджанском районе Курской области. Входит в состав муниципального образования Свердликовский сельсовет. Этот поселок расположен на территории украинского этнического и культурного края Восточная Слобожанщина.

ВСУ зашли в Лебедевку: смотрите на карте

Отметим, что по, данным Института изучения войны, украинские военные недавно продвинулись дальше в южной части Русской Конопельки (к востоку от Суджи). Также они имеют продвижение на север от Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) вдоль трассы Р-200 Суджа-Суходоловка.

Украина контролирует 900-1300 квадратных километров территории Курской области.