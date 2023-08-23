ВСУ зашли в Роботине: в ISW рассказали, что это значит на практике
Источник:ISW
Силы обороны продолжают наступать в селе Роботино и его окрестностях на западе Запорожской области. Новые продвижения приближают ВСУ ко второй линии обороны врага в этом направлении.
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в текущем отчете. Отмечают, что враг, вероятно, имеет достаточно ограниченное присутствие в населенном пункте.
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Аналитики не зафиксировали прибытия никаких новых российских соединений или частей к западу Запорожской области, кроме боковой переброски вражеских частей 7-й дивизии ВДВ и прибытия элементов батальона "Ахмат-юг" в августе.
Отсутствие заметных российских соединений и частей на второстепенных рубежах обороны в западной части Запорожской области может свидетельствовать о том, что уже участвующие в боевых действиях элементы частей и соединений могут занимать эти позиции.
– говорится в отчете.
ВСУ приблизились ко второй линии обороны
Поэтому в Институте считают, что вероятная нехватка российских резервов, а также ограниченные горизонтальные опрокидывания в западную Запорожскую область и наблюдаемые отдельные незадействованные подразделения на второй линии обороны означают, что вторая линия российской обороны значительно менее защищена.
Однако численность и качество сил на второстепенных линиях обороны вооруженных сил России неизвестны.
ВСУ вошли в Роботино: главное
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- Бойцы поделились трогательными кадрами, на которых спасенные местные жители звонили по телефону родным и благодарили наших защитников.