ВСУ зашли в Снигиревку Николаевской области: местные защитников встретили под аплодисменты

Вооруженные Силы Украины вошли в город Снигиревка Николаевской области. Местные жители, жившие под оккупацией, с аплодисментами встретили украинских воинов.

Украинские военные освободили Снигиревку в четверг, 10 ноября, пишет 24 канал. Город в Николаевской области находился под оккупацией россиян 8 месяцев.

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ВСУ 10 ноября освободили Снигиревку

Снигиревка была освобождена силами 131 отдельного разведывательного батальона. Украинские воины уже опубликовали видео из Снигиревки, где отчитались об освобождении города.

ВСУ освободили Снигиревку: видео

После освобождения Снигиревки в сети показали разрушенный понтонный мост. Впрочем, жители города все равно счастливы и аплодисментами встретили ВСУ.

Разрушенный понтонный мост в Снигиревке: видео

На освобождение Снигиревки отреагировал и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он лаконично опубликовал в соцсетях эмодзи птички.

Показываем Снигиревку на карте

Отметим, что информация о том, что ВСУ могут быть в Снигиревке, появилась еще 9 ноября. Сообщалось, что там был поднят флаг Украины.

Херсонский активист Владимир Молчанов ранее уверял, что Снигиревка является ключевым пунктом для снабжения боеприпасами вражеской группировкой, расположенной к востоку от реки Ингулец.

Россияне, вероятно, отступают на Херсонщине

Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин 9 октября объявил, что их армия вынужденно покидает Херсон. Оккупанты якобы отводят войска на левый берег Днепра.

Однако в Генштабе ВСУ пока не подтверждают отступление россиян. В ВСУ не исключают провокаций со стороны оккупантов и создания ошибочного впечатления об их истинных намерениях.

В Офисе Президента заявили, что в Херсоне пока нет отвода российских войск. Напротив Россия докидывает мобилизованных. В МВД заявили, что Украина освободит Херсон, однако будет действовать осторожно.

Впрочем, в Пентагоне подтвердили, что оккупанты, вероятно, отступают из Херсона.

К сведению – карта боевых действий на 10 ноября: смотрите видео