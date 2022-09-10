Российские войска застигнуты врасплох, – британская разведка о наступлении ВСУ на Харьковщине

6 сентября началось контрнаступление украинских войск в Харьковской области. По информации разведки Великобритании, российские войска не были готовы к решительным атакам ВСУ.

Уже четвертый день фронт на Харьковском направлении двигается в сторону границы с россией. За это время украинским военным удалось продвинуться на 50 километров и отвоевать более 30 населенных пунктов.

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Сюрприз для захватчиков

Несмотря на то, что украинские власти еще с начала лета неоднократно заявляли о контрнаступлении, российские войска не успели подготовиться к атакам Вооруженных сил Украины.

Российские войска, вероятно, были застигнуты врасплох. Сектор был лишь слегка удержан, и украинские подразделения захватили или оцепили несколько городов,

– заявили в Британской разведке.

Изоляция Изюма

С начала апреля Изюм находится под контролем у путинских войск. Однако сейчас ситуация начинает меняться: по словам той же Британской разведки, российские силы вокруг города становятся все более изолированными.

Напомним, вчера мэр Изюма намекнул на ожидаемое освобождение города украинскими войсками. А сегодня уже появилась информация, что армия россиян колоннами отходит от Изюма к так называемой "лнр" .

Отвоевывание Купянска – значительный удар для россии

Утром 10 сентября появилось в сети фото украинских воинов возле мэрии в Купянске. Вероятно, ВСУ уже отвоевали город.

Для России эта победа Вооруженных сил нашего государства является значительным ударом, поскольку Купянск расположен на пути, по которому снабжают оружие для российских захватчиков.

Важно также, что украинская армия медленно, но продвигается в сторону Херсона. Ситуация для захватчиков критическая.

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