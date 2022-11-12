В сети появилось видео из большого склада россиян, который ВСУ "затрофеили" под Херсоном
12 ноября 2022 , 18:03Читати новину українською
Источник:The Sun
Воины ВСУ освободили село Благодатное в Херсонской области. Там украинские защитники "затрофеили" большой склад оккупантов.
Украинские герои освободили село Благодатное в ноябре 2022 года. Местные жители поздравляют воинов.
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В Благодатном герои "затрофеили" огромный склад оккупантов. В сети опубликованы эпичные кадры.
ВСУ "затрофеили" под Херсоном вражеский склад: смотрите видео