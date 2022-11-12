В сети появилось видео из большого склада россиян, который ВСУ "затрофеили" под Херсоном

12 ноября 2022 , 18:03
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Источник:

The Sun

Воины ВСУ освободили село Благодатное в Херсонской области. Там украинские защитники "затрофеили" большой склад оккупантов.

Украинские герои освободили село Благодатное в ноябре 2022 года. Местные жители поздравляют воинов.

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В Благодатном герои "затрофеили" огромный склад оккупантов. В сети опубликованы эпичные кадры.

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Автор: Мар'яна Бекало