Українські герої звільнили село Благодатне у листопаді 2022 року. Місцеві жителі вітають воїнів.
Зауважте "Пане президенте, доповідаємо": у Херсон прибула військова адміністрація, поліція та СБУ
У Благодатному герої "затрофеїли" величезний склад окупантів. У мережі опублікували епічні кадри.
ЗСУ "затрофеїли" під Херсоном ворожий склад: дивіться відео
На Херсонщину повертаються українські прапори
- Від початку листопада українці фактично щодня дізнавалися про позитивні новини з українського Півдня. Над будівлею Херсонської ОДА 11 листопада підняли український прапор. У мережі опублікували зворушливі кадри, як місцеві жителі вітають українських захисників та захисниць.
- Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – заявила, що зачистка Херсона може тривати декілька тижнів. Необхідно "відпрацювати" по окупантах та колаборантах. Далі завдання – розмінувати території.
- На тлі щасливих новин з Херсона українці влаштували кавуновий флешмоб. Люди додали кавуни до своїх емблем та фото у соцмережах. Долучився до флешмобу й 24 канал.
- В американському Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ вже невдовзі повністю звільнять правобережжя Херсонщини.
Зауважте – у Херсон повернулася військова адміністрація, СБУ та Нацполіція: дивіться відео