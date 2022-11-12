Українські герої звільнили село Благодатне у листопаді 2022 року. Місцеві жителі вітають воїнів.

Зауважте "Пане президенте, доповідаємо": у Херсон прибула військова адміністрація, поліція та СБУ

У Благодатному герої "затрофеїли" величезний склад окупантів. У мережі опублікували епічні кадри.

ЗСУ "затрофеїли" під Херсоном ворожий склад: дивіться відео

На Херсонщину повертаються українські прапори

Зауважте – у Херсон повернулася військова адміністрація, СБУ та Нацполіція: дивіться відео