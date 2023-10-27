США будут полноценно воевать на Ближнем Востоке только при нескольких условиях, – The Economist

Журналисты описали три возможных этапа эскалации на Ближнем Востоке. После этих возможных событий США придется принять прямое участие в войне.

Как отмечается в материале, США в течение 10 лет сокращали свое присутствие на Ближнем Востоке. Однако теперь Америка возвращается в регион и демонстрирует силу.

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Какая цель в США

США разворачивают у берегов Израиля две авианосные группы. В последние дни в регион прилетели две эскадрильи американских истребителей. Остальные подразделения по приказу готовятся к развертыванию. Вашингтон передает еврейскому государству ПВО и другую военную помощь. Как пишет издание, цель США состоит в сдерживании нападений на Израиль и в определенной степени на арабских союзников. Журналисты задали вопрос, что произойдет, если сдерживание не удастся.

В материале отмечается, что 17 – 24 октября по силам США и коалиции, которые находятся в Сирии и Ираке, были нанесены 13 ударов ракетами и БПЛА. За этим стоят прокси Ирана. Эти атаки нарушают неофициальное перемирие. Государственный секретарь Энтони Блинкен 24 октября в ООН сделал устное предупреждение, заявив, что США будут защищать свой народ и безопасность быстро и решительно, если Иран или его помощники нападут на американский персонал где угодно. А 26 октября лидеры ХАМАС, "Исламского джихада" и Хезболлы провели встречу в Бейруте, где пообещали "достичь настоящую победу".

Как могут развиваться события

По мнению журналистов, есть три вероятных ступени эскалации перед тем, как США примут участие в боевых действиях. Это сбор разведданных, а также оборонительные и наступательные действия.

В материале отмечается, что сбор разведывательной информации уже продолжается. Для этого у США есть соответствующие дроны, вертолеты и самолеты. Если сдерживание не удастся, то Америка предположительно перейдет к оборонительным действиям. Вашингтон сможет относительно легко оправдать подобный шаг перед американским обществом. Журналисты напомнили, что 19 октября американский эсминец уже перехватывал ракеты, выпущенные из Йемена в сторону Израиля. Также США сейчас уже усиливают израильскую систему ПВО, известную как "Железный купол".

После оборонительных действий США могут перейти к наступлению, однако Белый дом и Пентагон постараются избежать этого шага. Тем не менее, Вашингтон может быть вынужден пойти на это для сохранения репутации. Ведь Америка уже пообещала отвечать на нападения. В таком случае наступление будет проще оправдать наступлением врагов на американских бойцов, чем на их союзников.

По мнению журналистов, США постараются избегать прямых конфронтаций с Ираном (только если Тегеран не вступит непосредственно в конфликт). Они пообщались с аналитиком Эмилем Хокаем из Международного института стратегических исследований. Он считает, что Иран тоже не хочет прямой войны с США. По его мнению, Тегеран также хочет сохранить Хезболлу, а Вашингтон надеется на эффективность сдерживания. Хокай заметил, что трудно сдерживать, когда непонятно, где проходят красные линии разных сторон.

Какова вероятность худшего развития событий

Беспокойство Джо Байдена относительно ситуации на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что Белый дом потребовал план на случай непредвиденных обстоятельств для эвакуации до 600 000 граждан США, проживающих в Израиле и Ливане. При прямом участии США в конфликте американской общественности не понравится отправка большого количества солдат на Ближний Восток. Ведь тамошнее общество все еще травмировано из-за гибели тысяч американцев во время военных кампаний в Афганистане и Ираке. По мнению журналистов, шансы на еще одну американскую кампанию на Ближнем Востоке низкие, но не нулевые.

К слову, в настоящее время США имеют в регионе широкий арсенал вооружений. А именно авиабазу "Удейди" в Катаре, авианосцы USS Gerald R. Ford (с более 75 самолетами) и USS Dwight D. Eisenhower, эсминцы с системами ПВО типа Aegis, а также 32 000 военных, среди которых 2 000 морских пехотинцев.