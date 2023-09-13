Такая возможность существует: кто мог бы свергнуть Путина

Владимир Путин отправился на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Для российского диктатора это достаточно рискованная поездка, поскольку, оставив пределы Москвы, он может туда уже не вернуться.

Сейчас над Путиным нависает угроза, что в любой момент может снова повториться восстание. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Угроза Путину

Однодневное восстание Евгения Пригожина показало, что Владимира Путина никто не будет защищать, отметил Жирнов. И в его окружении нет тех, кто смог бы проявить характер. Поэтому угроза того, что в любой момент восстание против российского диктатора может повториться, очевидна. Вопрос – кто его возглавит.

"Пригожин был "встроен" в путинскую вертикаль, как человек с особыми полномочиями, но он не был чиновником в ней. Ему поручили преступную группировку ЧВК "Вагнер" – преступный инструмент, который дали в руки преступнику. Он почувствовал свою "особую" роль и у него просто поехала крыша", – сказал экс-сотрудник КГБ.

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Потому недаром Пригожина, вероятно, ликвидировали. Ибо когда в России появляются подобные персонажи, то не задерживается и расправа с ними. Следовательно, следующим может организовать свое восстание кто-то похожий на предводителя вагнеровцев.

"Самое смешное, что потом настоящий Пригожин где-то из Венесуэлы, где он может находиться, вдруг запишет видео и поедет к Путину", – иронически отметил Сергей Жирнов.

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