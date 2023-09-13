Наразі над Путіним нависає загроза, що у будь-який момент може знову повторитися повстання. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.
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Загроза для Путіна
Одноденне повстання Євгєнія Пригожина показало, що Владіміра Путіна ніхто не буде захищати, відзначив Жирнов. І в його оточенні немає тих, хто зміг би проявити характер. Тому загроза, що у будь-який момент повстання проти російського диктатора може повторитися, таки очевидна. Питання – хто його очолить.
"Пригожин був "вбудований" у путінську вертикаль, як людина з особливими уповноваженнями, але він не був чиновником у ній. Йому доручили злочинне угрупування ПВК "Вагнер" – злочинний інструмент, який дали в руки злочинцю. Він відчув свою "особливу" роль і в нього просто поїхав дах", – сказав ексспівробітник КДБ.
Сергій Жирнов про нове ймовірне повстання проти Путіна: дивитись відео
Тому недарма Пригожина, ймовірно, ліквідували. Бо коли в Росії з'являються подібні персонажі, то не затримується і розправа з ними. А отже наступним може організувати своє повстання хтось подібний до ватажка вагнерівців.
"Найсмішніше те, що потім справжній Пригожин десь з Венесуели, де він може перебувати, раптом запише відео і поїде до Путіна", – іронічно відзначив Сергій Жирнов.
Політика Путіна: останні новини
- Зранку 13 вересня Владімір Путін та Кім Чен Ин провели спільну зустріч. Диктатори спілкувалися декілька годин, утім після вони не дали спільних прессконференцій про підсумки і це може свідчити про те, що домовитися їм не вдалося. Попередньо зазначалося, що ймовірна мета приїзду Кім Чен Ина – постачання Росії зброї.
- Путін не знає реальної ситуації на фронті. Про це свідчить його виступ на Східному економічному форумі, що відбувся у Владивостоці, де він озвучував якісь абсолютно видумані цифри.
- Також його заяви з форуму свідчать про невпевненість диктатора та бажання сісти за стіл переговорів. Ймовірно, на це вплинули санкції.