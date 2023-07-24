Россияне активизировали свой ВПК, – Крамаров сказал, хватает ли Украине оружия от партнеров

В мире существуют разные мнения относительно успехов наступления Вооруженных Сил Украины. Одни пишут о нехватке оружия и подготовки, а другие – о второй "волне" наступления, которое приближается к моменту, когда он сможет набрать темпы.

Это 24 Каналу прокомментировал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, украинские бойцы подготовлены хорошо, а нехватка техники действительно есть и остается, ведь наши западные партнеры не предоставили технику и вооружение в необходимом количестве.

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Требуется вся техника

Единственная важная номенклатура, которую закрыли перед нами это количество боеприпасов. К счастью, Силы обороны имеют снаряды для западной артиллерии и техники. Благодаря этому мы сейчас достигаем ключевой цели.

В первую очередь ВСУ активно уничтожают технику оккупантов. Украина получила кассетные боеприпасы, позволяющие проходить минные поля и оборонительные рубежи врага. Суббоеприпасы кассетного снаряда бьют траншеями на большой площади, что позволяет одновременно выводить целые линии боевых укреплений врага.

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В ВСУ этапы

"Говорить, что у украинского наступления есть какие-то "волны" также неправильно. Волны бывают на море. У нас этапы. У ВСУ есть стратегия и стратегический план, в котором определены этапы", – сказал военный эксперт.

Немецкие журналисты, ссылаясь на Президента Украины Владимира Зеленского, предполагают, что вскоре ситуация на поле боя может измениться. Ожидается, что будет еще вторая волна контратак, в ходе которой удастся осуществить эффективное продвижение.

Пока рано говорить, что этап выбивания и размягчения оборонительных укреплений противника дошел до своего конца. Для более эффективных наступательных действий украинским защитникам нужна вся техника, которую обещали, но не предоставили.

Учитывая, что россияне активизировали свой ВПК и пытаются наладить поставки, в частности техники, бронетехники, артиллерии, то данный этап, по моему мнению, будет продолжаться до конца лета – начала осени,

– отметил Крамаров.

Если наши партнеры выполнят свои обязанности, мы сможем перейти к более активному продвижению. Сейчас война не на карте, она на статистике, прежде всего, потерял врага.

"Второй этап, когда мы начнем продвигаться по карте, начнется не раньше начала осени", – подытожил военный эксперт.

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