Во второй раз в плену: Евгений Семидоцкий с буксира "Яны Капу" снова в руках оккупантов
Источник:Луганская ОВА
Моряк с "Яны Капу" Евгений Семидоцкий почти год провел в плену в 2018 – 2019 годах. Теперь он второй раз попал к оккупантам – уже в родном Сватове на Луганщине.
О случившемся с Семидоцким рассказали в Луганской ОВА. Они отметили, что Евгений до последнего оставался в Сватово, выполняя свой долг – помогать людям.
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В Сватовом Семидоцкий работал спасателем
В родном городе мужчина работал в пожарно-спасательном отряде местного подразделения ГСЧС. Только в начале мая стало известно, что Евгений – в плену. Вероятно, он попал в руки кафиров еще в марте. Больше деталей о состоянии и месте нахождения отважного спасателя пока неизвестно.
Что известно о пленении в 2018 – 2019 году
Евгений Семидоцкий был одним из членов экипажа рейдового буксира "Яны Капу". В ноябре 2018 года "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь" планово переходили из порта Одессы в Мариуполь. Вблизи Керченского пролива суда протаранили российские пограничные корабли. Украинских моряков противозаконно доставили в Россию.
Почти год пришлось пробыть Евгению в плену. Вместе с другими моряками он вернулся на Родину 7 сентября 2019 года.Важно! Жители Луганской области поддерживали Евгения в 2018-2019 годах: люди требовали вернуть земляка домой. В Сватовском районе дети устраивали акции, создавая сине-желтые кораблики-оригами.
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Обмен пленными во время войны России с Украиной: коротко
- Обмен пленниками между российской и украинскими сторонами состоялся 30 апреля. Домой вернулись 14 украинцев: из них 7 – военные. Одна из освобожденных женщин – беременная.
- Еще один обмен пленными произошел 28 апреля. Тогда удалось освободить 45 украинцев, в списке было 13 украинских офицеров.
- Вице-премьер Ирина Верещук настаивает , что теперь Украина не будет проводить обмен пленными, если в перечень не будут включены женщины. Ведь российские захватчики не хотят отпускать из плена украинок.
- Российская сторона часто нарушает Женевскую конвенцию, пытаясь обменять гражданских украинцев на русских военных.
- Глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия отметил, что пополнять обменный фонд стало труднее – из-за преимущественно артиллерийских боев.
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