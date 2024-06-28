Второй день подряд: в метро Киева человек снова попал под поезд

На станции метро "Золотые ворота" пассажир упал на рельсы. Движение поездов "зеленой" веткой метро временно ограничено.

В киевском метро снова случилась трагедия. На станции "Золотые ворота" пассажир попал под поезд.

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Несчастный случай

Утром около 11:00 городские власти предупредили об изменениях в движении поездов метрополитена. Так, в сообщении говорилось, что станции "Золотые ворота", "Дворец спорта" и пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" закрыты на вход для пассажиров.

Как причину в КГГА указали инцидент, произошедший на "Золотых воротах". Там пассажир упал под поезд.На место происшествия вызваны медики и правоохранители.

Между тем, движение поездов на линии организовано от станции "Красный хутор" до "Кловской" и от "Сырца" до "Лукьяновской".

Отметим, что в метро Киева это уже второй подобный инцидент за два дня. Вчера 27 июня подобная ситуация возникла на станции метро "Университет". Там на рельсы упал мужчина. По словам очевидцев, он якобы сам бросился под поезд. Мужу зажало ноги. Спасатели деблокировали пострадавшего в шоковом состоянии, без травматической ампутации нижних конечностей. Правоохранители приступили к выяснению обстоятельств происшествия.

Еще неделю назад несчастный случай произошел на станции "Контрактовая площадь". Там женщина 1985 года рождения, находясь на перроне, потеряла равновесие и упала на путь, в то время, когда прибывал поезд. Ее в тяжелом состоянии достали спасатели. Впоследствии стало известно, что потерпевшей пришлось ампутировать руку.