Второй самолет с летальным вооружением от США уже прибыл в "Борисполь"

Вашингтон передал Украине уже вторую партию военной помощи. Американский борт с летальным вооружением приземлился в Киеве вечером 23 января.

Днем воздушное судно с важным грузом вылетело с базы Военно-воздушных сил США Калифорнии. По данным сервиса Flightradar24, оно прибыло в аэропорт "Борисполь" около 19:30.

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От границы до Киева борт летел 45 минут

Вооружение перевозили самолетом с регистрационным знаком N756CA. Именно это воздушное судно ранее доставило в Украину и первую партию военной помощи – в ночь на 22 января.

Американский борт пересек польско-украинскую границу около 18:45. Ему понадобилось меньше часа, чтобы преодолеть расстояние до Киева.

Американский самолет уже в Борисполе / Скриншот

Первую партию привезли накануне

Предыдущая партия помощи безопасности прибыла в Украину в ночь на 22 января. В посольстве США уточнили, что тот груз включал около 200 тысяч фунтов летального оружия, в частности – боеприпасов для защитников Украины на линии фронта. Также там подчеркнули, что это лишь первая из нескольких недавно принятых партий помощи. "Это демонстрирует твердую преданность США укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии", – говорилось в заявлении.

США передадут Украине вертолеты

У Байдена подтвердили, что готовы передать Украине вертолеты Ми-17. Такое решение в Белом доме приняли из-за угрозы нового российского вторжения. Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон намерен предоставить Украине 6 "афганских" вертолетов, то есть тех, которые ранее закупили для афганских солдат.

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