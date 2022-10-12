Какая ситуация на границе с Беларусью: готова ли Украина к вероятному наступлению

Россия продолжает отправлять в Беларусь своих военнослужащих. Лукашенко открыто угрожает Украине и распространяет очередные басни о "нападении" наших защитников на Беларусь.

Впрочем, об угрозах Беларуси в Украине даже не говорится. Напротив, наши защитники укрепляют государственную границу на Севере и минируют пути, чтобы защититься от соседа. Об этом на брифинге МВД сообщил замглавы Игорь Бондаренко.

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Украина не нападает, а обороняется, – МВД

Игорь Бондаренко отметил, что мы вынуждены противостоять рискам, чтобы не допустить повторное вторжение в Украину из Беларуси. Поэтому действия наших защитников совершенно логичны.

Никто не будет минировать пути или разрушать инфраструктуру для того, чтобы осуществлять наступление. Это действия оборонительного характера, и мы их выполняем, чтобы наш враг понимал, что отпор будет,

– подчеркнул Бондаренко.

Замглавы МВД также напомнил, что в феврале Россия вторглась в Украину с территории Беларуси. Оттуда не раз запускали авиацию и ракеты по нашей стране. Поэтому повторного вторжения мы допустить не можем.

Украина продолжает наращивать свои силы, чтобы дать отпор врагу. С начала лета активно действует межведомственная рабочая группа. К работе возле границы привлекли Нацгвардию, полицию и ВСУ.

Наши пограничники проводят активные действия по строительству фортификационных сооружений. Также структурные подразделения усиливают огневой компонентой. Бондаренко подчеркнул, что уровень подготовки сейчас значительно лучше, чем в июне. Более того, сводные силы останавливаться на достигнутом не планируют.

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Очередные выдумки Лукашенко и общее войско с Путиным

10 сентября самопровозглашенный президент Лукашенко сообщил, что на территории Беларуси формируют общую с Россией региональную группировку войск. Он снова начал говорить о каких-то угрозах со стороны Украины.

Также Лукашенко подтвердил, что в Беларуси разместят российских военных. И отметил, что "это не будет тысяча человек".

Самопровозглашенный президент Беларуси цинично угрожал Украине после взрывов на Крымском мосту.

Ранее глава пограничного комитета Беларуси пожаловался, что наши защитники взорвали практически все пограничные мосты и заминировали дороги.

Накануне в Минске снова придумали "планирование удара" по Беларуси. Затем вызвали нашего посла и вручили ему ноту. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что эти заявления не соответствуют действительности. Также предположили, что такие сообщения от белорусских властей могут быть частью плана России по провокациям и дальнейшему обвинению нашего государства.

Кроме того, в Беларусь доставлен беспилотник для очередного нападения на нашу землю. В частности, 10 октября глава Николаевской области сообщил, что из Беларуси летели 10 дронов-камикадзе в сторону Запада Украины.

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