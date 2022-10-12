Какая ситуация на границе с Беларусью: готова ли Украина к вероятному наступлению
Россия продолжает отправлять в Беларусь своих военнослужащих. Лукашенко открыто угрожает Украине и распространяет очередные басни о "нападении" наших защитников на Беларусь.
Впрочем, об угрозах Беларуси в Украине даже не говорится. Напротив, наши защитники укрепляют государственную границу на Севере и минируют пути, чтобы защититься от соседа. Об этом на брифинге МВД сообщил замглавы Игорь Бондаренко.
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Украина не нападает, а обороняется, – МВД
Игорь Бондаренко отметил, что мы вынуждены противостоять рискам, чтобы не допустить повторное вторжение в Украину из Беларуси. Поэтому действия наших защитников совершенно логичны.
Никто не будет минировать пути или разрушать инфраструктуру для того, чтобы осуществлять наступление. Это действия оборонительного характера, и мы их выполняем, чтобы наш враг понимал, что отпор будет,
– подчеркнул Бондаренко.
Замглавы МВД также напомнил, что в феврале Россия вторглась в Украину с территории Беларуси. Оттуда не раз запускали авиацию и ракеты по нашей стране. Поэтому повторного вторжения мы допустить не можем.
Украина продолжает наращивать свои силы, чтобы дать отпор врагу. С начала лета активно действует межведомственная рабочая группа. К работе возле границы привлекли Нацгвардию, полицию и ВСУ.
Наши пограничники проводят активные действия по строительству фортификационных сооружений. Также структурные подразделения усиливают огневой компонентой. Бондаренко подчеркнул, что уровень подготовки сейчас значительно лучше, чем в июне. Более того, сводные силы останавливаться на достигнутом не планируют.
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Очередные выдумки Лукашенко и общее войско с Путиным
- 10 сентября самопровозглашенный президент Лукашенко сообщил, что на территории Беларуси формируют общую с Россией региональную группировку войск. Он снова начал говорить о каких-то угрозах со стороны Украины.
- Также Лукашенко подтвердил, что в Беларуси разместят российских военных. И отметил, что "это не будет тысяча человек".
- Самопровозглашенный президент Беларуси цинично угрожал Украине после взрывов на Крымском мосту.
- Ранее глава пограничного комитета Беларуси пожаловался, что наши защитники взорвали практически все пограничные мосты и заминировали дороги.
- Накануне в Минске снова придумали "планирование удара" по Беларуси. Затем вызвали нашего посла и вручили ему ноту. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что эти заявления не соответствуют действительности. Также предположили, что такие сообщения от белорусских властей могут быть частью плана России по провокациям и дальнейшему обвинению нашего государства.
- Кроме того, в Беларусь доставлен беспилотник для очередного нападения на нашу землю. В частности, 10 октября глава Николаевской области сообщил, что из Беларуси летели 10 дронов-камикадзе в сторону Запада Украины.
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