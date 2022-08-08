Войну россии с Украиной нельзя заморозить, потому что это – не война за территории

"Сербия может начать войну с Косово! Китай может атаковать Тайвань, когда там американка Нэнси! С этого вообще может начаться Третья мировая война, а то и ядерная!".

Слишком бурный мир

Вот с этими месседжами прожили украинцы прошлую неделю. Именно об этом писали в соцсетях, поэтому волновались, этого боялись.

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С другой стороны, в противоположность, можно было наблюдать контрмеседжи подобного типа: "здесь вот Херсонщина оккупирована, села на Харьковщине заняты российскими войсками, на Бахмут суют, а вы о Тайване и Сербии волнуетесь!".

Контрмеседж обычно носил агрессивный характер в сторону носителей тайваньского и сербского вопроса. На чью сторону нужно встать? Чью сторону принимать? Действительно ли нас не должны волновать сценарии развития новых военных конфликтов в мире? Это не так. Есть.

Не реагируйте на хейт в вашу сторону из-за опасений развития событий между Косово и Сербией. Вы имеете право беспокоиться.

Сегодня мир приобрел другой облик. То, что было нормально еще год назад, уже стало другим. Тектонические плиты геополитической карты мира сдвинулись с места. Мир входит в новенькую фазу существования. Автократические государства. Бывшие империи. Те, кто стремится выстроить империю. Обиженные за поражения прошлых веков начали действовать.

Происходит это не без участия демократических государств, бывших лидеров и гарантов безопасности и демократии. Не без союзов и мировых сообществ, которые должны обеспечивать баланс, мир, и равновесие, которое когда-то кто-то пытается нарушить - эти общности и государства должны ставить на место и делать это даже жестко.

Если вы спросите, а где здесь участие? Так я отвечу – отсутствие реакции это тоже причастность. Пройти мимо человека, нуждающегося в помощи, значит быть причастным к его смерти. Так и здесь.

Конечно, Косово, Тайвань, Карабах не должны становиться на первый план и отвлекать нас от войны с россией. Но все абсолютно все военные конфликты, которые сегодня появляются в мире, являются результатом развития предполагаемых сценариев.

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Либо мы, либо нас

Автократы стремятся к тому, к чему стремились всегда – аннексии и крови. Их общество сращивается инкубаторным образом в тех же стремлениях и поддержке своих вождей. Автократы покупают, вербуют и управляют более мелкими пешками, нарушающими когда-то нормальные неписаные законы существования цивилизованного мира. И не боятся это делать, имея за спиной поддержку больших ресурсных либо уже диктаторских, либо в будущем диктаторских режимов.

Наша война продолжается. Ее нельзя заморозить. Ее нельзя как-то избежать. Война россии с Украиной – это война не за территории. Это война за выживание. Причем не только украинцев. Проигрыш россиян тоже будет для них смертельным.

Эффективность нашей борьбы, конечно, состоит в толковых действиях власти и командования. В силе и умении сопротивления ВСУ и всех других формирований. В мотивации бойцов. Но без западной помощи все было бы гораздо хуже. Может, даже уже ничего и не было бы вообще.

Когда напряжение растет, появляются перспективы военных действий в других уголках Европы или мира – мы не отойдем на задний план. Но, если простыми словами, то какие-то условные 10 000 шлемов или 10 гаубиц из страны Х мы просто можем не получить. Страна "Х" оставит их для себя. И так – с любым другим типом помощи.

Путин – диктатор и автократ. А еще, конечно, болен всей головой. Ему выгодно разрушать мировой цивилизационный порядок и запускать маятник хаоса и войн где угодно.

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В то же время, когда мы смеемся, как лошадиная голова лавров (министр иностранных дел россии) ездит бить в бубны в страны Африки, то просто не понимаем, что эти страны переполнены советским оружием и боеприпасами, которые сегодня массово используют рф в войне против нас. Тогда когда у нас с этим проблема.

В шаге от ядерного "цветка"

У нас есть советские артиллерийские стволы, но боеприпасы к ним либо уже в дефиците, либо полностью закончились. Поэтому западное оружие нам необходимо не только по причинам большей эффективности, но и по причине простой замены того, что у нас просто иссякло.

Поэтому когда вы наблюдаете новый сценарий военных действий и вас это беспокоит, вы все делаете правильно. Главное при этом – не забывайте помогать нашей армии.

Мир шаткий. Ядерная война – не вымысел. Еще в начале февраля большинство поверить не могло в полномасштабную войну с россией, в ракетные удары и замученную Бучу. Так же, когда первая ядерная боеголовка расцветет оранжевым грибом где-нибудь на земном шаре, вы не поверите сразу. Но это произойдет даже если вы не хотите и не представляете этого.

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Мир сдвинулся с места. И это нужно принять. Берегите сегодня то, что есть. Цените тех, кто с вами рядом в любой момент. Живите, стройте, сражайтесь. Это все когда-нибудь закончится так или иначе. С нами или без нас.

И напоследок. Слова, кажется, Эйнштейна: "Не знаю, как будет вестись Третья мировая война, но Четвертая – точно палками и камнями". Мира и победы нам.

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