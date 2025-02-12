ВВК по новым правилам: когда и как его должны пройти "ограниченно годные"

В Украине продлили срок прохождения повторной ВВК "ограниченно годными". Эта категория лиц получила дополнительные четыре месяца, чтобы пройти медосмотр.

12 февраля Рада приняла в первом чтении в целом законопроект, который продлил сроки ВВК для "ограниченно годных" до 5 июня 2025 года. Далее документ ждет еще одно голосование в парламенте и подпись президента. Только тогда он начнет действовать, передает 24 Канал.

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Что изменится

Законопроект предусматривает, что до 5 июня все "ограниченно годные граждане", в частности женщины, которые находятся на воинском учете, обязаны пройти ВВК для определения годности к службе.

Обратите внимание! Мобилизация в феврале 2025 года продолжается, как и военное положение. Призвать могут мужчин с 25 до 60 лет, если они не имеют отсрочки или бронирования.

В то же время эта обязанность не распространяется на лиц, которые:

моложе 25 лет;

старше 60 лет;

признаны лицами с инвалидностью І, II или III группы.

Максимальное время для прохождения ВВК сейчас составляет 14 дней.

Люди могут самостоятельно сгенерировать электронные направления на ВВК в "Резерв+" или прийти за ними сами в ТЦК. В документе не прописано, что ТЦК должны выдавать повестки с направлением на ВВК.

Обратите внимание! Забронированные граждане, которые получили статус "ограниченно годных" тоже должны пройти повторную медицинскую проверку.