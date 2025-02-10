Новый дедлайн ВВК для "ограниченно годных": сколько людей не успели пройти комиссию и почему

Вскоре в Украине примут законопроект о продлении срока прохождения ВВК "ограниченно годными" до 5 мая. Федор Вениславский объяснил, почему парламентарии решили пойти на такой шаг.

Известно, что до момента принятия нового законопроекта тех ограниченно годных военнообязанных, кто не прошел повторную ВВК до 5 февраля, не будут штрафовать, передает 24 Канал со ссылкой на Media Center Ukraine.

Смотрите также Условий не так много: когда юношей могут мобилизовать с 18 лет

Сколько людей не прошли ВВК до 5 февраля

Нардеп Федор Вениславский рассказал, что перед тем, как принять решение о регистрации законопроекта о новом дедлайне для "ограниченно годных", на закрытых заседания Комитета по вопросам нацбезопасности рассмотрели статистику, динамику и причины непрохождения гражданами повторной ВВК.

По словам чиновника, речь идет о комплексе причин, которые имеют как субъективный, так и объективный характер. Объективные причины заключаются в том, что не совсем должным образом была обеспечена коммуникационная рамка по сигналам для тех, кто был признан ограниченно годным. А именно им недостаточно хорошо объяснили, каким образом нужно проходить ВВК: делать это самому или ждать повестки.

Также были проблемы с организацией работы ВВК с точки зрения очередей. И этот вопрос решается Минобороны путем введения электронных механизмов записи на ВВК.

Вениславский отметил, что все комплексно привело к тому, что менее половины граждан Украины, которые были признаны ограниченно годными, только успели получить направление на ВВК и начать какие-то процедуры. А реально прошло ВВК значительно меньшее количество.

Напомним, что в приложении Резерв+ запустили новую услугу по получению электронных направлений на военно-врачебную комиссию.