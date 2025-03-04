Как ограниченно годным получить направление на ВВК: есть 2 способа
В Украине отменен статус ограниченно годный к военной службе. Теперь они обязаны пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года, чтобы получить новый.
Получить направление можно двумя способами. Заметим, обязанность прохождения ВВК не распространяется на лиц моложе 25 лет, старше 60 лет, и лиц с инвалидностью I, II или III группы.
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Как получить направление на ВВК
До 5 июня все "ограниченно годные граждане", в частности женщины, которые находятся на воинском учете, обязаны пройти ВВК для определения годности к службе. Получить направление можно следующим образом:
- обратиться в ТЦК и СП;
- подать заявку на электронное направление в Резерв+.
Обратите внимание! Забронированные граждане, которые получили статус "ограниченно годных" тоже должны пройти повторную медицинскую проверку.
Напомним, что решение военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности к службе можно обжаловать в случае несоответствия данных из предыдущих медицинских документов с актуальным обследованием. Причинами для обжалования могут быть формальные ошибки, расследования против членов ВВК или изменения в перечне болезней.
Заметим также, что мобилизация ограниченно годных возможна, если военно-врачебная комиссия признала их годными или пригодными к службе в подразделениях военного обеспечения.