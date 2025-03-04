Как ограниченно годным получить направление на ВВК: есть 2 способа

В Украине отменен статус ограниченно годный к военной службе. Теперь они обязаны пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года, чтобы получить новый.

Получить направление можно двумя способами. Заметим, обязанность прохождения ВВК не распространяется на лиц моложе 25 лет, старше 60 лет, и лиц с инвалидностью I, II или III группы.

Смотрите также Электронные направления на ВВК в Резерв+ стали удобнее: что изменилось

Как получить направление на ВВК

До 5 июня все "ограниченно годные граждане", в частности женщины, которые находятся на воинском учете, обязаны пройти ВВК для определения годности к службе. Получить направление можно следующим образом:

обратиться в ТЦК и СП;

подать заявку на электронное направление в Резерв+.

Обратите внимание! Забронированные граждане, которые получили статус "ограниченно годных" тоже должны пройти повторную медицинскую проверку.