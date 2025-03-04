Отримати направлення можна двома способами. Зауважимо, обов'язок проходження ВЛК не поширюється на осіб молодших 25 років, старших 60 років, та осіб з інвалідністю І, II або III групи.

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Як отримати направлення на ВЛК

До 5 червня усі "обмежено придатні громадяни", зокрема жінки, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані пройти ВЛК для визначення придатності до служби. Отримати направлення можна наступним чином:

звернутися у ТЦК та СП;

подати заявку на електронне направлення у Резерв+.

Зверніть увагу! Заброньовані громадяни, які отримали статус "обмежено придатних" теж мають пройти повторну медичну перевірку.