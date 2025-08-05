Решение военно-врачебной комиссии (ВВК) могут быть обжалованы военнослужащим в установленном законом порядке. Это касается определения степени годности к военной службе или обстоятельств, связанных с ранением или заболеванием.

Об особенностях прохождения ВВК и вариантах обжалования решений рассказали в Министерстве юстиции Украины. Детали читайте в материале 24 Канала.

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Каков порядок обжалования ВВК?

Постановление комиссии остается в силе в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского осмотра. Решения в отношении военнослужащих, которые признаны непригодными к военной службе или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев, должны быть реализованы немедленно.

Однако обжаловать решение ВВК можно двумя способами.

Досудебный порядок обжалования

Жалобы на постановления ВВК районных (городских) ТЦК и СП подаются по подчиненности в ВВК Киевского городского ТЦК и СП, областных ТЦК и СП.

Постановления, принятые ВВК областными (Киевского городского) ТЦК и СП, обжалуются в штатных ВЛК (Центральной военной-врачебной комиссии, ВЛК региона).

Постановление ВВК регионов может быть обжаловано в ЦВВК или в судебном порядке.

Постановления ЦВВК могут быть обжалованы в судебном порядке.

Для обжалования в досудебном порядке необходимо подготовить соответствующее заявление о пересмотре такого постановления и приложить все необходимые документы, выданные ВВК. В заявлении важно четко изложить основания для обжалования, например, ошибку в установлении причинной связи заболевания и тому подобное.

Обжалование в суде

Обжалование решений ВВК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства. Сроки для обжалования:

3 месяца со дня вручения соответствующего решения по результатам рассмотрения заявления об обжаловании постановления, то есть в случае предварительного применения досудебного порядка. Этот срок начинает свой ход со дня вручения решения высшей инстанции ВВК по результатам рассмотрения заявления о пересмотре постановления.

со дня вручения соответствующего решения по результатам рассмотрения заявления об обжаловании постановления, то есть в случае предварительного применения досудебного порядка. Этот срок начинает свой ход со дня вручения решения высшей инстанции ВВК по результатам рассмотрения заявления о пересмотре постановления. 6 месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов, то есть со дня вынесения соответствующего постановления ВВК.

Для чего нужно прохождение ВВК?

Прохождение ВВК необходимо для:

получения отпуска для лечения, если по решению врачей в этом есть необходимость (рекомендовать отпуск для лечения может исключительно ВВК);

сочетания ранения (травмы, контузии, увечья) с условиями получения ранения на основании Справки об обстоятельствах травмы (например, ранение связано с защитой Родины);

определения дальнейшей степени пригодности к прохождению службы;

фиксации диагнозов, которые есть по состоянию на сегодня.

Направление на медицинский осмотр военнослужащих проводят: прямые начальники от командира отдельной части, ему равных и выше, штатных ВВК; руководители ТЦК и СП; начальники (руководители) учреждений здравоохранения по месту лечения; органы военного управления и подразделений Военной службы правопорядка ВСУ; органы прокуратуры; следователи и суд.

На военнослужащих, которых направляют на медицинский осмотр, подаются: направление, медицинская книжка, удостоверение личности (военный билет), фотография 3 на 4 сантиметра (без головного убора – при амбулаторном осмотре), служебная характеристика для проведения медицинского осмотра военно-врачебной комиссией и медицинская характеристика.

Кроме того, на лиц, которых направляют на осмотр из-за ранения, травмы, контузии, увечья, полученных в период прохождения ими военной службы, – оригинал или надлежащим образом заверенная копия справки об обстоятельствах получения травмы (ранения, контузии, увечья).

Напомним, выпускницы медицинских и фармацевтических учреждений, которые получают дипломы в августе – сентябре 2025 года, автоматически становятся на воинский учет и должны пройти ВВК в течение 60 дней.