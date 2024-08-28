В Киеве ВВК будут работать круглосуточно

В Киеве военно-врачебные комиссии будут проводить медосмотры круглосуточно. Это поможет обеспечить нужную пропускную способность объединенных центров мобилизации.

Такое решение принял Совет обороны города Киева сегодня, 28 августа. Отмечают, что на заседании Совета обороны Киева рассмотрели несколько важных для города вопросов.

Смотрите также Уклонение от мобилизации и нарушение законодательства: как ТЦК может наказать военнообязанных

"Один из насущных вопросов – по организации и обеспечению непрерывной и эффективной работы объединенных центров мобилизации", – говорится в сообщении.

Был уточнен состав администраций центров, в которых будут работать наиболее квалифицированные кадры из представителей РГА в городе Киеве, районных ТЦК и СП, районных управлений ГУ Национальной полиции в городе Киеве, отделов здравоохранения для осуществления координации и контроля за работой врачей, включенных в состав военно-врачебных комиссий.

Почему приняли решение

А также согласованный режим работы администрации объединенных центров мобилизации для лучшего обеспечения проведения медицинских осмотров и профессионально-психологического отбора в определенные сроки. Как отметили в КГВА, эти меры помогут обеспечить соответствующую пропускную способность объединенных центров мобилизации.

"Рассмотрели и эффективную работу военно-врачебных комиссий для обеспечения круглосуточного проведения медицинских осмотров и гарантированного проведения мероприятий мобилизации", – добавили в администрции.