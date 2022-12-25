Вы должны быть со светом сегодня, – в Yasno пообещали прекрасный подарок для Киева на Рождество

Рождество киевляне могут провести со светом. В Yasno пообещали подать электроэнергию в столице на весь день.

Такое заявление сделал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко. Он пожелал киевлянам счастливого Рождества в эти непростые времена.

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Вы должны быть сегодня с электричеством! Может не всегда, но достаточно для этого безумного времени. Счастливого Рождества,

– написал Коваленко.

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Ранее в ДТЭК сообщили, что ситуация с электроснабжением в Киеве и столичном регионе остается критической, но определенные улучшения есть. Да, энергетикам удалось перераспределить нагрузку на сеть.

Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальные города.

23 декабря мэр Киева сообщил, что в городе не будут курсировать трамваи и троллейбусы. На смену выйдут дополнительные автобусы. Все из-за значительного дефицита электроэнергии.

В КМВА объяснили, что главной проблемой в Киеве не генерация, а именно доставка питания потребителям.