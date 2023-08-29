"Вы – наследники великой России": глава УГКЦ ожидает разъяснений от Папы

Папа Римский во время видеовстречи с католической молодежью России назвал ее представителей "потомками" "великой России" Кроме того, он упомянул о "великой, образованной" Российской империи.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав отреагировал на заявления Папы Франциска, выразив надежду, что слова понтифика были озвучены "спонтанно, без всяких попыток исторических оценок". И тем более без "поддержки империалистических амбиций России".

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Что заявил Папа Римский

Папа Римский 25 августа выступил по видеомосту на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге и сделал очень громкие заявления, вызвавшие возмущение среди украинцев.

В частности, понтифик призвал молодых россиян быть наследниками "большой Матери России" и не отказываться от "наследия" имперской России. А также поблагодарил за их "способ быть россиянами".

Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой Матери России, идите вперед с этим,

– подчеркнул Папа Римский.

Худший пример империализма

Высказывания Папы Франциска вызвали возмущенную реакцию МИД Украины.

Также по этому поводу сделал заявление глава Украинской греко-католической церкви митрополит Святослав. Он обратил внимание, что слова Папы вызвали "большую боль" среди представителей церкви – епископата, духовенства, монашества, а также верных католической церкви и других конфессий и религиозных организаций.

Слова о "великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности" – худший пример империализма и крайнего русского национализма,

– подчеркнул митрополит Святослав.

Кроме того, он подчеркнул, что в то время, когда идет война России против Украины, заявления понтифика "вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора". Однако, по его мнению, высказывания Папы должны "категорически осуждать такой способ "быть россиянами".

В то же время, глава УГКЦ осудил идеологию "русского мира" и выразил надежду, что понтифик услышит голос Украинской греко-католической церкви.

"Во избежание любых манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, присвоенных Святейшему Отцу, мы ожидаем от Святого Престола объяснения этой ситуации", –отметил Блаженнейший Святослав.

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Реакция МИД Украины на скандальные высказывания Папы Римского

Спикер МИД Украины Олег Николенко выразил сожаление, что "российские великодержавные идеи" провозглашает именно Папа Римский. Ведь именно эти нарративы являются "причиной хронической агрессивности России".

По его мнению, этой "империалистической пропагандой", "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой Матери России", страна-агрессор "оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотни украинских городов и сел".