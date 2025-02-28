Вы не можете говорить: хочу или не хочу прекращения огня, – Трамп в перепалке с Зеленским

Дональд Трамп во время перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что украинский лидер не может говорить, хочет или не хочет тот прекращения огня. По мнению Трампа, Зеленский якобы "проявил неуважение" к США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США во время встречи в Белом доме, что транслируется в эфире национального марафона.

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Что сказал Трамп в перепалке Зеленскому

По словам президента США, Зеленский "не имеет права диктовать то, что Америка будет чувствовать".

Вы в невыгодных условиях с начала войны. Вы должны быть благодарны. Люди умирают, у вас не хватает военных. Вы не можете нам говорить: "Я хочу или не хочу прекращения огня",

– заявил президент США.

Трамп отметил, что Украина сейчас "не в лучшем положении" и у Зеленского "нет козырей".

"Вы играете с жизнью миллионов людей... Вы играете с Третьей мировой войной. И то, что вы делаете, очень неуважительно к этой стране", – сказал Трамп.

Стоит отметить, что Трамп начал критиковать президента Украины после того, как Зеленский сказал о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Киев в переговорный процесс.

К слову, Владимир Зеленский во время визита в Белом доме вступил в перепалку с вице-президентом страны Джеем Ди Вэнсом и президентом США Дональдом Трампом. Жаркая дискуссия началась после того, как разгорелась тема дипломатии с Путиным и войны России против Украины.