Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США під час зустрічі в Білому домі, що транслюється в етері національного маратону.

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Що сказав Трамп у перепалці Зеленському

За словами президента США, Зеленський "не має права диктувати те, що Америка відчуватиме".

Ви в невигідних умовах з початку війни. Ви маєте бути вдячні. Люди вмирають, у вас не вистачає військових. Ви не можете нам говорити: "Я хочу чи не хочу припинення вогню",

– заявив президент США.

Трамп зазначив, що Україна зараз "не в найкращому становищі" і у Зеленського "немає козирів".

"Ви граєте з життям мільйонів людей... Ви граєте з Третьою світовою війною. І те, що ви робите, дуже неповажно до цієї країни", – сказав Трамп.

Варто зазначити, що Трамп почав критикувати президента України після того, як Зеленський сказав про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Київ до переговорного процесу.

До слова, Володимир Зеленський під час візиту у Білому домі вступив у перепалку з віцепрезидентом країни Джеєм Ді Венсом та президентом США Дональдом Трампом. Палка дискусія почалася після того, як розгорілася тема дипломатії з Путіним та війни Росії проти України.