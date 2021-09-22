В "выборах" в думу России приняли участие 380 тысяч жителей оккупированного Донбасса, – Денисова

Людмила Денисова заявила, что Россия принудительно вывезла с оккупированных территорий Донбасса 230 тысяч украинцев для участия в выборах в госдуму. Еще 150 тысяч граждан голосовали через сеть интернет.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека подчеркнула, что поддерживает решение парламента Украины о признании незаконными российских выборов.

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Участие в так называемых "выборах" в госдуму РФ приняли 230 тысяч граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Они принудительно были паспортизированы и вывезены для голосования на территорию России,

– сообщила омбудсмен.

"Еще 150 тысяч работников бюджетной сферы и студентов, при обязательной регистрации на портале "Госуслуги", голосовали в 255 "инфоцентрах" на Донетчине и в 141 – на Луганщине", – продолжила она.

"Выборы" в оккупированном Крыму

Людмила Денисова рассказала, что на территории временно оккупированного Крыма незаконно работало более тысячи избирательных участков.

Оккупант насильно заставлял бюджетников идти голосовать и отчитываться о "сделанном выборе",

– рассказала уполномоченная по правам человека.

В частности, в Феодосии педагоги должны были сфотографироваться в кабинке для голосования и отправить фото в одну из социальных сетей;

В другой крымской школе нужно было фотографироваться возле урны с бюллетенями "с правильным выбором".

Омбудсмен призвала международное сообщество последовать украинскому парламенту – признать выборы в госдуму РФ такими, что нарушают нормы международного права.

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